Jornada de vacunación masiva

Autoridades de Petróleos Mexicanos, a través del Hospital Regional Reynosa, realizan la aplicación de la vacuna contra el virus de la influenza, neumococo y Covid-19.

¿Qué ocurrió?

La campaña de vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026 es en beneficio de las y los trabajadores, así como de la población derechohabiente y sus familias. En esta primera fase se aplicarán los biológicos a niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, adultos mayores de 60 años, personal de salud, mujeres embarazadas y personas con factores de riesgo como diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad mórbida, insuficiencia renal, cáncer, entre otros.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?