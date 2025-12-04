Exhortan a la población vacunarse contra gripe

Ante las bajas temperaturas que han llegado a Reynosa, autoridades de Salud Bienestar a nivel local recomiendan a la población en general que acudan a las unidades de salud para pedir les apliquen la vacuna contra la influenza estacional.

"También le solicitamos a la gente de la manera más atenta y respetuosa que se protejan contra el frío, abrigándose adecuadamente y más aún a los pequeñines y a los adultos mayores que son parte de los grupos de riesgo", dijo Iliana Villarreal Cantú.

¿Qué recomendaciones hacen las autoridades de salud?

La titular de Salud Bienestar Distrito IV dijo que el primero de los consejos que se les da a los ciudadanos es vacunarse contra la influenza estacional, pero también a utilizar saco, chamarra, chaqueta, gorra y demás para prevenir los males propios de la época invernal.

Acciones de la autoridad para prevenir la influenza

Otro consejo más es el relacionado con la higiene como es el lavado de manos, usar estornudo de etiqueta en caso de tener gripa y hasta cubrebocas pueden utilizar. Además es recomendable también no automedicarse y tomar abundantes líquidos y alimentos adecuados así como consumir fruta como los cítricos que tienen vitamina C.