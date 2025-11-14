Exhortan a vacunarse contra gripe por el frío

Está por iniciar la temporada de invierno, época en la que es habitual que incremente la proliferación de los virus, ya que se mantienen con mayor facilidad dentro de los hogares, oficinas e incluso salones de clases, debido a que las personas disminuyen la ventilación de los espacios con la finalidad de conservar el calor; es por eso que los médicos recomiendan que se aplique la vacuna contra la influenza, tanto adultos como niños mayores de 6 meses.

¿Cuál es la importancia de la vacuna contra la influenza?

"La vacuna de la influenza tiene la ventaja de que, a pesar de que está hecha por virus que producen principalmente la influenza, los catarros comunes, protegen los bronquios también; o sea, vemos una menor incidencia de bronquitis y neumonías cuando el niño está vacunado también de la influenza", detalló Gabriel Rosado Triay, médico pediatra de la ciudad de Reynosa.

Asimismo, recordó a los padres que para niños menores de 1 año, se requieren dos dosis; la primera se aplica y, posteriormente, al mes, el segundo refuerzo. En el caso de mayores de 1 a 5 años, con una sola aplicación a finales de octubre o principios de noviembre es suficiente.

¿Qué recomendaciones se dan para la salud infantil en invierno?