Llama Sector Salud a ponerse la vacuna contra el sarampión

Autoridades del Sector Salud llaman a la población a protegerse contra el sarampión acudiendo a la unidad de salud más cercana para recibir la vacuna correspondiente.

La advertencia surge ante la alta capacidad de contagio de este virus, ya que una sola persona enferma puede transmitirlo hasta a 18 personas no vacunadas, lo que incrementa el riesgo, de acuerdo a la Secretaría de Salud Tamaulipas.

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los síntomas iniciales, que suelen aparecer entre 8 y 12 días después de la infección, consisten en fiebre alta, rinorrea, inyección conjuntival y pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla.

El sarampión puede causar complicaciones graves, tales como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, sobre todo en niños mal nutridos y pacientes inmunodeprimidos.

Las autoridades recordaron que la vacunación es gratuita y que completar el esquema es fundamental para garantizar la protección.



