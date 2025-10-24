Llega por fin vacuna BCG

Tras varios meses de desabasto, la vacuna BCG, que protege contra la tuberculosis, llegó finalmente a Reynosa, por lo que hoy viernes inicia la aplicación dando prioridad a los bebés.

Iliana Villarreal Cantú, jefa de la Jurisdicción Sanitaria Número 4 en Reynosa comentó que se recibieron 350 dosis, de las cuales 150 para las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria en la colonia Rodríguez y el resto se distribuirá entre el Hospital Materno Infantil y el Hospital General, con el fin de garantizar su aplicación a los recién nacidos.

"Se vacunará conforme vayan llegando las personas, no hay necesidad de formarse desde la madrugada, a las 7:00 de la mañana comenzaremos a repartir fichas", explicó Villarreal Cantú, quien además pidió a las madres y padres de familia acudir desayunados y con calma.

La doctora aclaró que la vacuna BCG puede aplicarse antes de los seis años sin problema.

HACEN LLAMADO A LAS FAMILIAS

La titular de la dependencia de salud, hizo el llamado a las familias a que no duerman en las instalaciones haciendo filas, ya que si se terminan las dosis en la Jurisdicción Sanitaria, pueden acudir a los otros dos hospitales mencionados.

"No hay necesidad que lleguen a las 4 de la mañana y las que no alcancen podrán ir al materno o al general, el que no alcance podrá esperar la próxima remesa que llegue", expresó.

Informó a El Mañana que la próxima remesa se tiene programada llegue en el mes de noviembre. Las autoridades federales estarán enviando una nueva remesa de vacunas en las próximas fechas para cubrir la demanda que hay en la ciudad.



