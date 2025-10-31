Reanudan aplicación de la vacuna BCG hoy

Más de 8 mil dosis de la vacuna BCG, que protege contra la tuberculosis, llegaron este jueves al Distrito de Salud Bienestar IV, lo que permitirá reanudar la aplicación a partir de hoy, sin necesidad de hacer fila.

El secretario de Salud en Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que la jornada se llevará a cabo en las instalaciones de Salud ubicadas sobre el bulevar Morelos, donde se atenderá a la población conforme vaya llegando.

"No es necesario hacer filas ni apartar lugares; hay suficientes dosis para todas las personas que acudan al Centro de Salud", aseguró el funcionario estatal.

Con esta nueva remesa, la Secretaría de Salud garantiza el abasto suficiente de vacunas para los recién nacidos y niños que aún no han recibido la BCG, luego de varias semanas de desabasto en el estado.



