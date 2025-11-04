Reciben 30 niños la vacuna BCG en primer día de jornada

Treinta fueron los bebés que recibieron la vacuna BCG (para prevenir tuberculosis), este lunes en el primer día de reanudación en aplicación de esa clase de dosis.

“Para evitar largas filas de mamás exponiendo a sus pequeños hijos a las inclemencias del tiempo, se está atendiendo de 10 en 10 y es bueno que sepa la gente que tenemos suficientes dosis para cubrir la demanda”, dijo Iliana Villarreal Cantú, titular de Salud Bienestar Distrito IV en Reynosa.

Anuncian horario

Las interesadas en que sus hijos reciban la vacuna de referencia, pueden acudir al Centro de Salud Rector en horario de 8:00 a 13:00 Horas todos los días de la semana.

Se atenderá de 10 en 10, a cómo vayan llegando, porque un frasco tiene 10 dosis y si por alguna causa en algún momento llegan solamente seis u ocho al momento en que concluya el horario para la aplicación de esa vacuna, entonces las madres de familia que queden tendrán que volver al día siguiente para recibir el servicio.

Porque si abrimos un frasco y solamente hay menos de 10 niños y se vacunan a los que están ahí, el resto de las dosis se echarán a perder y no se trata de que esto ocurra, sino que se aproveche al máximo la totalidad de las dosis.

A como van llegando, se les entrega una ficha y entonces cada cual deberá esperar el turno que les corresponde en función del número que les toque.

Finalmente, Villarreal Cantú informó que será hasta el próximo viernes cuando se tendrá el número total de vacunas aplicadas de la semana que apenas comienza.



