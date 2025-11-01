Todo listo para la aplicación de la vacuna BCG el lunes próximo

Finalmente será a partir del lunes próximo cuando iniciarán la aplicación de vacunas BCG o contra la tuberculosis y se hará de 10 en 10 niños y niñas previa anotación, con el propósito de evitar las largas filas.

"Ya estamos enlistando a quienes requieran ese tipo de vacuna por lo que se espera que para el lunes tres de noviembre tengamos ya varias decenas de solicitantes para atenderlos a la mayor brevedad posible", dijo Iliana Villarreal Cantú, titular de Salud Bienestar Distrito IV.

"Si alguien se pregunta del por qué de ir vacunando de 10 en 10, la respuesta es muy simple, porque si abrimos un frasco y sólo tenemos a cuatro niños o niñas para vacunar, el resto de las dosis en un término de cuatro horas, se echarán a perder y eso es precisamente lo que tenemos que evitar", explicó.

Madres y padres de familia que deseen inmunizar a sus hijos menores de seis años contra la tuberculosis con la BCG, podrán tranquilamente acudir al Centro de Salud Rector para anotarlos y ya se les irá llamando para que acudan a recibir su respectiva dosis.

ENTREGARAN

En cuanto a los hospitales a los que se entregará la vacuna, son el Materno Infantil así como el General de Reynosa y ya verán ellos qué método utilizarán para aplicarla.

Por lo pronto nosotros vamos a atender de 10 en 10, para evitar largas filas así como también para evitar la pérdida de parte del contenido de los frascos que se abrirán.

Hizo Iliana Villarreal un nuevo llamado a la población para que tome las cosas con calma y no hagan filas y menos por las noches para no exponer a sus pequeños hijos porque se tiene suficiente cantidad de vacunas.



