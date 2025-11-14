Reanudan aplicación de la BCG en el IMSS

La Unidad de Medicina Familiar número 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Reynosa y la UMF 40 de la colonia Jarachina Sur, iniciaron sus actividades con la aplicación de la vacuna BCG, dirigida a recién nacidos, con el propósito de prevenir la tuberculosis.

¿Cómo se lleva a cabo la vacunación en la UMF 33?

El personal médico de la Unidad de Medicina Familiar 33 informó que la vacunación se realiza en dos horarios, iniciando en el turno matutino a las 8:00 de la mañana y en el turno vespertino a la 1:00 de la tarde, hasta completar 10 niños por cada frasco del biológico, garantizando así un manejo adecuado de las dosis.

¿Qué ofrece la UMF 40 a los padres de familia?

En la Unidad de Medicina Familiar número 40, ubicada en la colonia Jarachina Sur, no hay necesidad de hacer filas, ni de apartar lugar, ya que se recogen cartillas a las 8:00 de la mañana y al menos se deben de juntar 10 niños para abrir el frasco de vacuna. Se invitó a los padres de familia que sean derechohabientes, a acudir con la cartilla nacional de salud y las citas médicas correspondientes, a fin de llevar un control adecuado de la vacunación y asegurar la protección de los menores.

Se informó que hay suficiente vacuna, por lo que las madres y padres pueden acudir a vacunar a los recién nacidos. El IMSS reiteró la importancia de mantener al día el esquema básico de vacunación y recordó que la aplicación de la vacuna BCG es fundamental en los primeros meses de vida, al brindar protección contra las formas graves de tuberculosis en la infancia.