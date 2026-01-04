Retornan vacacionistas y congestionan central

Miles de vacacionistas que pasaron las fiestas de navidad y año nuevo en distintos estados y ciudades del interior de la república mexicana, empezaron a regresar a sus hogares en Reynosa desde el viernes pasado.

"Mujeres, hombres y niños están retornando a esta localidad luego de disfrutar las fiestas decembrinas y de comienzo del 2026 con familiares y amistades en otras regiones del país", dijo Jocelyn González Barrón, empleada de una de las varias empresas camioneras que operan en la Central de Autobuses de la ciudad.

Los vacacionistas están regresando desde el viernes y continúan llegando hoy sábado y mañana domingo seguramente arribarán más toda vez que el período de descanso para empleados federales, estatales y municipales termina precisamente el domingo para re incorporarse a sus labores cotidianas a partir del próximo lunes", agregó.

Para mover a las miles de personas, algunas compañías camioneras tuvieron que recurrir a corridas extras en por lo menos un 10%.

Cabe hacer notar, indicó, que en lo que se refiere al período vacacional escolar, aún continúa pues de acuerdo con los datos de la SEP (Secretaría de Educación Pública), las clases se reanudaran el 12 de enero, por lo que seguramente en los días de la semana entrante irán llegando el resto de los vacacionistas.

"Esta vez fueron miles los reynosenses que viajaron a diferentes estados y ciudades del país para pasar ella la navidad y año nuevo pero desde el viernes ya están retornando a la ciudad", dijo Jocelyn González Barrón.