Descartan robos en las escuelas

Hasta el momento ningún reporte de robo a escuelas públicas de nivel básico ha llegado a las oficinas del CREDE (Centro Regional de Educación) en Reynosa.

"No hemos recibido hasta ahora ninguna notificación o queja de parte de directores de escuelas como jardines de Niños, primarias o secundarias sobre el tema", dijo Alicia Pizaña Navarro, titular de la referida dependencia estatal.

Tenemos entendido que en varios planteles los mismos padres y madres de familia se pusieron de acuerdo para estar al tanto del estado que presentan las mismas instituciones educativas pero también es importante destacar la vigilancia y rondines que realizan las corporaciones policiacas.

Se espera que en éste sentido haya saldo blanco en estas vacaciones de verano que ya están por concluir.

Entre tanto, la actividad directiva y administrativa ya dio comienzo con motivo del ya cada vez más cercano arranque del ciclo lectivo 2025-2026.

Apuntó que por lo pronto ya todo se encuentra listo para dar inicio a las clases en las escuelas de nivel básico que son las que nos corresponden a nosotros como CREDE local.