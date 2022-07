Pasarán verano en escuela por regularización

Son pocos los planteles de Reynosa que impartirán clases de verano, ya que la SET no los contempló.

"Durante los últimos dos años hemos enfrentado muchos retos educativos por la pandemia, por supuesto que no es lo mismo aprender en una computadora a estar de manera presencial".

"Hemos detectado algunos huecos en el aprendizaje de los estudiantes, pero lo fundamental es la comprensión lectora, ya que aunque leen, les cuesta trabajo entender, y las matemáticas", comentó el director Juan Enrique Hernández Sandoval.

Termina el periodo de inscripciones

Las inscripciones a los estudiantes vencen hoy, pero en la convocatoria se abrirán espacios incluso para los inscritos en otras primarias, que busquen mejorar su desempeño.

Se estima que alrededor del 30 por ciento de los que recién se gradúan del ciclo 2021-2022 tienen algún problema de aprendizaje".

"Esto es por diversas cuestiones, desde niños que no tenían las herramientas necesarias para clases virtuales, hasta temas de seguimiento

"Para el curso de verano estamos solicitando una cooperación simbólica de 350 pesos, aunque si hay papás que no los tienen no hay problema, somos de la mentalidad de que la prioridad es educar, no lucrar, y en la escuela es lo que siempre hemos dicho".

Los cursos de verano son un complemento que no forma parte del plan académico que contempló la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET), por ello, al ser opcional no todas las escuelas de Reynosa lo aplican.

"Nos interesa que nuestros estudiantes lleguen a otros grados con las habilidades necesarias, pero la invitación está abierta incluso aunque no estén inscritos, iniciamos las clases el próximo lunes y la duración es de tres semanas".