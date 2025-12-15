Este viernes salen de vacaciones en escuelas

Este viernes es el último día de clases para los estudiantes del nivel básico en Reynosa, por lo que queda solamente una semana de actividades.

Este 19 de diciembre comienzan las vacaciones decembrinas y los maestros aceleran el ritmo para finalizar este año. En Tamaulipas, un total un millón 20 mil 620 estudiantes distribuidos en todos los niveles educativos en la entidad, podrán descansar de los planes de estudios y tareas.

¿Cuándo comienzan las vacaciones decembrinas en Reynosa?

Serán en total casi tres semanas de vacaciones, para regresar el próximo 12 de enero, diferente a otros ciclos escolares. Anteriormente, los estudiantes del nivel básico regresaban a las aulas para el 6 enero, pero ahora las fechas se recorrieron.

Detalles sobre el regreso a clases en Tamaulipas

Los estudiantes en Reynosa, esperan que esta semana pase como "flash", para poder disfrutar de su descanso.