Autoridades de la Secretaría de Educación y el Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos, inician en este mes de septiembre el trámite de la beca "Voluntad y Trabajo, por la paz de Tamaulipas", correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

Va enfocado a hijas e hijos de los cuerpos de seguridad adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, que se encuentren en funciones de operación o que hayan perdido la vida en cumplimiento de su deber.

La convocatoria incluye a estudiantes inscritos en escuelas públicas o privadas con validez oficial en todos los niveles: inicial, preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior del sistema educativo nacional. La entrega de solicitudes y documentación se realizará desde hoy lunes 1 de septiembre al 12 de este mismo mes.

No habrá prórroga en la recepción de documentos, por lo que se invita a los interesados a cumplir en tiempo y forma.