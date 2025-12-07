Recibe reconocimiento nacional la UTTN local

La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN), dirigida por el rector Edgar Garza Hernández, recibió el galardón denominado DiistingueUT en su Categoría Oro, un reconocimiento nacional otorgado por la Universidad Tecnológica de Santa Catarina por las buenas prácticas implementadas en materia de educación inclusiva.

Esta distinción destaca el compromiso de la institución con la igualdad, la equidad y la no discriminación, así como las acciones emprendidas para favorecer el acceso, la permanencia y el desempeño académico de estudiantes pertenecientes a grupos de atención prioritaria.

Cabe destacar que la UTTN ha desarrollado programas y estrategias para garantizar un entorno educativo incluyente, con especial atención a personas con discapacidad, estudiantes de pueblos originarios y personas adultas mayores. De igual manera, impulsa la equidad de género, brinda apoyo a estudiantes en situación de movilidad y promueve el respeto a la diversidad sexual y de género.

El reconocimiento en Categoría Oro representa el nivel más alto dentro de esta certificación, lo que posiciona a la UTTN como una institución líder a nivel nacional en materia de inclusión educativa.

El rector Edgar Garza Hernández agradeció a la Universidad Tecnológica de Santa Catarina por el distintivo y reiteró el compromiso de fortalecer políticas y programas que consoliden una educación basada en la igualdad de oportunidades, el respeto a los derechos humanos y la justicia social.

Con estas acciones la UTTN reafirma su vocación como una universidad incluyente, diversa y socialmente responsable, alineada con las políticas educativas y humanistas impulsadas por el gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya y la Secretaría de Educación, encabezada por el Dr. Miguel Ángel Valdez García. Su objetivo: garantizar que toda la comunidad universitaria se desarrolle en un ambiente de respeto, equidad y oportunidades para todas y todos.