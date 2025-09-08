Conmemora UTTN Día de la Mujer Indígena

La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN), que dirige el Rector Mtro. Edgar Garza Hernández, llevó a cabo una jornada conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer Indígena, celebrado cada 5 de septiembre. Con el objetivo de reconocer y visibilizar la invaluable aportación de las mujeres indígenas en la historia, cultura y transformación social de México.

Dicha actividades enfocadas en fortalecer la equidad, la inclusión y la visibilidad de los pueblos originarios en todos los ámbitos, especialmente en el educativo, se llevan a cabo por parte de la comunidad estudiantil de la UTTN, en el marco de la iniciativa nacional impulsada por la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

Un maratón de lectura, exposición de carteles, pláticas temáticas y otras dinámicas culturales y académicas que fomentaron la reflexión sobre los derechos, aportes y desafíos de las mujeres indígenas en la actualidad, fueron parte de las actividades realizadas.

Participaron estudiantes de todos los programas de Técnico Superior Universitario (TSU), coordinados por las directoras de carrera, docentes y el propio alumnado, promoviendo así el diálogo intercultural y el respeto por la diversidad.

El rector de la UTTN, Mtro. Edgar Garza Hernández, agradeció el apoyo del Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, así como del Secretario de Educación en Tamaulipas, Dr. Miguel Ángel Valdez García, quienes han sido fundamentales para consolidar una educación humanista, incluyente y con perspectiva de género.

Cabe destacar que la UTTN, desde el 2013 cuenta con la Certificación como Universidad Inclusiva, además de contar con un convenio de intercambio y colaboración con la Fundación Gubernamental Pluricultural Indígena A.C., en el que se apoya con beca de inscripción a familiares directos (hijos) de pueblos indígenas migrantes avalados por "LA ASOCIACION".



