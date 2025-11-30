Impulsa UTTN acciones de paz en su comunidad

La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) llevó a cabo una serie de actividades enfocadas en la construcción de paz, la prevención y el fortalecimiento de la convivencia saludable dentro de su comunidad estudiantil, como parte de la Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones. Estas acciones buscaron no solo informar, sino también generar un ambiente de unión, respeto y participación activa entre las y los jóvenes.

¿Qué actividades se realizaron en la UTTN?

Una de las actividades centrales fue el Maratón de la Lectura para Eliminar la Violencia contra la Mujer, que reunió a estudiantes de Ingeniería Industrial e Ingeniería Aeronáutica en Manufactura. A través de una lectura colectiva, las y los participantes reflexionaron sobre la igualdad de género, el respeto y la importancia de erradicar todo tipo de violencia. Este espacio abierto al diálogo permitió sensibilizar a la comunidad académica y reforzar la conciencia social, invitando a los jóvenes a convertirse en agentes de cambio dentro y fuera de la universidad.

De igual manera, la institución organizó el Show de Talentos UTTN, un encuentro artístico que celebró la creatividad, la expresión personal y la diversidad cultural. En este escenario, estudiantes de ambas carreras compartieron música, arte y propuestas culturales que fortalecieron los lazos comunitarios. Más que un espectáculo, el evento se convirtió en un momento de conexión y armonía, donde se destacó la importancia de construir ambientes positivos que favorezcan el bienestar emocional y la prevención de riesgos.

¿Cuál es el compromiso de la UTTN?

A través de estas iniciativas, la UTTN reafirma su compromiso con el desarrollo integral de su comunidad universitaria, promoviendo espacios seguros, solidarios y orientados a la paz. La institución continúa impulsando acciones que fortalezcan la convivencia, el respeto mutuo y la formación de ciudadanos conscientes, empáticos y comprometidos con su entorno.