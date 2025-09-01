Caótico día en las calles en busca de útiles escolares

Caótico día en las calles en busca de útiles escolaresLa fiebre de compras de última hora se apodera del centro de la ciudad
Durante este domingo, en el último día previo al inicio del ciclo escolar, la calle peatonal Hidalgo se vio abarrotada por madres y padres de familia que acudieron a realizar las compras de “última hora” de útiles, uniformes y zapatos que aún les faltaban para el regreso a clases de sus hijos.
Desde temprana hora, los comercios del centro registraron gran afluencia de clientes, en papelerías, zapaterías y tiendas de ropa escolar.
Los padres de familia señalaron que, pese a haber anticipado algunas compras, el gasto de último momento resultó inevitable, debido a la lista extensa de útiles solicitados.
Comerciantes de la zona destacaron que estas fechas representan una de las temporadas de mayor movimiento económico del año, pues el regreso a clases garantiza alza en las ventas, lo que beneficia directamente al comercio local.
Durante todo el mes de agosto que acaba de terminar, hubo movimiento de familias que poco a poco acudieron a comprar precios.
En el último día se realizaron compras escolares a horas de arrancar el ciclo escolar, ya que hoy lunes todos los niveles regresan a clases.
Ayer las familias buscaban mochilas, uniformes y más.