Que se modernice primero el transporte, después el aumento

Que modernicen primero todas las unidades que brindan el servicio de transporte público de Reynosa y del resto de Tamaulipas y después que se ajusten las tarifas, pues aún circulan unidades en deplorables condiciones llámense microbuses o taxis e incluso hasta escolares y transporte público.

Ese es el sentir de residentes de colonias populares que son los que en mayor cantidad ocupan ese tipo de servicio para trasladarse de sus fuentes de empleo a sus domicilios y viceversa, luego de enterarse de que autoridades de Transporte Público del estado anunciaron que a partir de diciembre aumentan tarifas a $13.00 en lo general y a $9:00 para estudiantes y personas de la tercera edad.

Hay microbuses que no sólo están en condiciones lamentables por fuera, sino también por dentro, pues tienen asientos en mal estado, vidrios de ventanas dañados o simplemente son de modelo muy viejo, dijo Esthela Segura, quien dijo residir en la colonia Puerta Grande.

Y de la modernización de las unidades, pues solamente se ve en algunas porque es innegable que las hay en buenas condiciones y hasta de modelo reciente, pero hay otras más que sinceramente no debieran de andar circulando, agregó.

En la ruta Narciso Mendoza, pueden verse algunas de ellas de las que se preguntan usuarios del transporte, cómo hacen para aprobar la llamada Revista Mecánica.

EL LLAMADO