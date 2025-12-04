Protestan por cobros excesivos

Lo que antes costaba apenas 200 pesos ahora supera los mil, mientras el agua llega a cuenta gotas o simplemente no llega: hartos de pagar fortunas por un servicio pésimo y cobros que califican de fraudulentos, cientos de usuarios de COMAPA Reynosa convocaron a una manifestación masiva el próximo 10 de diciembre para exigir que cese el abuso y se cobre únicamente lo que realmente consumen.

"No es posible que paguemos más por recibir menos", claman los afectados, mientras exhiben recibos con consumos imposibles y lecturas que no coinciden con la realidad.

Las quejas por parte de los usuarios respecto a los cobros que califican como exagerados y fuera de proporción por parte de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

Afectados aseguran que, de no recibir una respuesta favorable, realizarán una manifestación pública.

Esto aunado a la pésima calidad del servicio que reciben decenas de familias en sus hogares, quienes padecen principalmente por baja presión e incluso suspensiones continuas en el suministro a pesar de contar con sus recibos al corriente.

Denuncian que, de realizar pagos mensuales que apenas pasaban los 200 pesos por su consumo, hoy los montos sobrepasan los mil pesos, hecho que califican de injusto; "No es posible que paguemos más por recibir menos", reclamaron los afectados.

Entre muchos de los casos de usuarios inconformes, se encuentra el de Jesús de Guadalupe Fernández de León, quien mencionó que al revisar su recibo detectó cifras de consumo que considera imposibles.

Según la factura, su hogar consumió 15 metros cúbicos de agua en un mes, lo cual equivale a 15 mil litros, pese a que en la vivienda habitan tres personas, dos de las cuales permanecen fuera la mayor parte del día.

"Es totalmente falso. No hemos cambiado nuestros hábitos y de repente nos llega este cobro exagerado. Y no soy el único: esto está pasando por toda la ciudad", expresó el afectado.

A los cobros desmedidos y deficiencias en el servicio, se suman señalamientos por parte de ciudadanos, quienes refieren que las lecturas de los medidores con los que cuentan en sus hogares no corresponden; denuncian que la facturación se realiza con base en estimaciones que no coinciden con su consumo real.

MANIFESTACIÓN DE AFECTADOS

El creciente malestar llevó a residentes de distintas colonias a organizarse y convocar a una manifestación pública para el miércoles 10 de diciembre frente a las oficinas de COMAPA Reynosa.

El objetivo, dicen, es exigir transparencia, revisión de los recibos, corrección de errores en las lecturas y un servicio digno.

"Queremos que se cobre lo que realmente consumimos y que se nos garantice agua de calidad. No pedimos más de lo que ya debería cumplirse", afirmaron.

La movilización ciudadana continúa sumando participantes en redes sociales y grupos vecinales, lo que refleja el creciente descontento por una situación que, aseguran, se ha vuelto insostenible. Los usuarios esperan que la autoridad municipal atienda el problema a la brevedad y brinde respuestas concretas antes de que la inconformidad escale aún más.