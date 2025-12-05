Exhortan a la población evitar uso de pirotecnia

Con el inicio de la temporada invernal y las festividades decembrinas, integrantes de los servicios de emergencia hacen un llamado a la población para evitar el uso de pirotecnia y reducir el riesgo de incidentes durante estas celebraciones.

Ya que diciembre es uno de los meses con mayor número de emergencias debido a las condiciones climatológicas y al aumento de actividades familiares y sociales. "El exhorto a la población sería a no hacer uso de este tipo de productos, de estos explosivos, para evitar cualquier tipo de incidencia, llámese mayor o menor" expresó Lam.

Recomendaciones de Protección Civil para evitar accidentes

A pesar de que el año pasado no se registraron incidentes relevantes relacionados con pirotecnia, la recomendación permanece vigente para prevenir accidentes, en caso de que algunas personas decidan utilizar estos artefactos pese a los avisos de las autoridades, deben hacerlo de forma segura y bajo la supervisión de un adulto.

Acciones tras el incidente en Nuevo León

Lam informó que la Coordinación de Protección Civil publicará una serie de recomendaciones en su página oficial de Facebook, con el fin de ampliar el alcance de los mensajes preventivos. "Buscamos evitar cualquier emergencia en estas fechas que son para pasar en familia, de celebración y de convivencia; ojalá podamos tener un saldo blanco", expresó.

Importancia de la denuncia ante riesgos de pirotecnia

Cuestionado sobre el reciente accidente en Nuevo León, donde una vivienda explotó presuntamente por el almacenamiento de pirotecnia, Lam exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda poner en riesgo la integridad y el patrimonio de las familias. "Si se aprecia alguna anomalía o se tiene sospecha de una situación peligrosa, se debe hacer la denuncia correspondiente ante la autoridad competente", señaló.