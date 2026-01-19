Los capacitan en el uso de los extintores

Como parte de las acciones permanentes para consolidar una cultura de prevención y seguridad, jefes de grupo de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) participaron en una capacitación integral sobre el uso correcto de extintores, orientada a fortalecer su capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo dentro de la institución.

La actividad incluyó una fase teórica en la que se abordaron los principios básicos de la prevención de incendios, la clasificación de los distintos tipos de fuego y la identificación del extintor adecuado para cada caso, así como una etapa práctica que permitió a las y los participantes aplicar de manera directa los conocimientos adquiridos. Con ello, se busca que los jefes de grupo cuenten con las herramientas necesarias para actuar de forma rápida, responsable y efectiva ante una emergencia, además de brindar apoyo a las brigadas internas de protección civil.

Estudiantes líderes se capacitan en manejo de extintores en la UTTN.

Autoridades universitarias destacaron que este tipo de capacitaciones contribuyen a reforzar la organización y coordinación al interior de la comunidad estudiantil, al tiempo que fomentan la responsabilidad compartida en la protección de personas e instalaciones.

Estas acciones se desarrollan en congruencia con las políticas educativas y humanistas impulsadas por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, enfocadas en garantizar entornos escolares seguros y en promover el bienestar integral de las y los estudiantes, reafirmando el compromiso de la UTTN con la formación académica y la seguridad de su comunidad.



