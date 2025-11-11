Tobby, el amigo que resiste en la calle, requiere ayuda urgente

En una esquina de Reynosa, a un costado del negocio de hamburguesas junto al centro comercial Aurrerá Las Fuentes Col. Las Fuentes, 88710), sobrevive Tobby, un perrito mestizo que ha enfrentado la calle y la indiferencia con la misma lealtad con la que acompaña a su dueño, también sin hogar.

Tobby fue bautizado así por un joven que lo encontró buscando comida entre los restos de basura. Desde entonces, ambos han compartido techo en forma de cartones, alimento cuando hay, y compañía siempre. No tienen casa, pero sí una amistad que desafía la soledad y la pobreza.

Hace unas semanas, un auto lo atropelló y huyó sin mirar atrás. La patita trasera de Tobby quedó fracturada. Su dueño, con los medios que tuvo, lo cuidó día y noche, dándole calor con una cobija vieja y agua en una lata vacía. Contra todo pronóstico, el perrito logró levantarse de nuevo.

Pero la suerte no perdona dos veces. Hace pocos días, otro vehículo lo arrolló, dejándolo casi sin poder moverse. Hoy, Tobby yace sobre el pavimento, moviendo apenas la cola cuando escucha la voz de su amigo.

Su historia ocurre a la vista de todos, pero casi nadie se detiene. Cada coche que pasa ignora a ese pequeño cuerpo que aún respira, aferrado a la vida con la misma fidelidad con la que siempre acompañó.

Tobby necesita ayuda urgente. Se requiere atención veterinaria, alimento, medicinas y, sobre todo, un lugar seguro donde pueda sanar.

Su dueño, que no cuenta con recursos ni un techo donde dormir, permanece junto a él, negándose a abandonarlo.