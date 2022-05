Urge fomentar la cultura preventiva contra cáncer

El Mañana / Staff.- La salud es un derecho universal irrenunciable, todos los individuos tienen derecho a esta y sin importante el hecho de estar recluidos por faltas y delitos cometidos que se purgan, no se puede excluir a nadie de la salud .

-Es necesario trabajar en los valores en la educación, enseñar ahora que se ha vuelto a las escuelas a las clases presenciales a compartir con los niños y menores a conocer la importancia del cuidado de la salud, pero también conocer su cuerpo.

Por situaciones de tabú y dogmas establecidos, en casa no se habla de sexualidad y hacerlo sería benéfico para crear consciencia en los menores de cuidarse y no recurrir a fuentes que los confundan o desorienten con información falsa y equivoca, dijo.

"Tenemos que trabajar con los padres de familia, maestros y alumnos para compartir información valiosa que les permita fundar la cultura de la prevención en beneficio de su salud, por eso es esencial hacerlo a partir de una mejor comprensión, información y ampliar estos temas con los hijos", asentó.

Las mujeres sufren la prohibición de no acudir al médico, no permiten los hombres que sean auscultadas o atendidas y ello va en detrimento de la salud de ellas al no darles la oportunidad de tener un diagnóstico temprano del cáncer u otra enfermedad.