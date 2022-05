Urge contratar más médicos | Debe gozar de seguridad y buenos sueldos: Coparmex

Valentina López Hernández, presidente de Coparmex Reynosa comentó que en México se tienen a los profesionales para poder cubrir esas plazas y se tienen todas las oportunidades para poderlo hacer, pero se requiere de espacios que generen la confianza para que los profesionales de la salud vayan y cubran esas plazas que están vacantes.

"El cubrir plazas donde no está garantizado su seguridad, donde no está garantizado también la movilidad, la forma de poder llevar y desarrollar sus actividades porque también no tienen los instrumentos, no tienen todo lo que requieren para poder ejecutar en su trabajo, este es una de las parte que hace falta para que puedan acudir a esas plazas", dijo.

GRAVE SITUACIÓN

La dirigente empresarial señaló que en Reynosa se ve la situación en el Hospital 270 del IMSS, donde no hay especialistas y el ciudadano debe esperar más de tres a cuatro meses para poder ser atendido por un especialista.

"Si es que hay un especialista porque luego te tienen que transferir a otra ciudad o Estado donde sí lo haya la pregunta es porque no tenemos doctores, especialistas en el 270 y la respuesta es la misma, falta de certidumbre ante la seguridad, la falta de movilidad hacia una zona que está bastante lejana, pero sabemos que existe mucha necesidad porque en esa zona hay una gran cantidad habitacional que requiere de ese servicio", recalcó.

López Hernández señaló que otra razón es el tema de los salarios, ya que muchos de los profesionistas, una vez graduados, con una especialidad, buscan un salario digno, acorde a lo que estuvieron estudiando y que buscan equidad en salarios.

"Es ahí donde no están competitivo poder estar en un hospital del seguro social, contra un hospital privado, las plazas las conocemos bastante bien, porque hemos tenido la necesidad de buscar estos especialistas que no están en hospitales cercanos, en nuestra ciudad no hacen falta, si tenemos universidades que egresan año con año, enfermeras, doctores y aun así no entendemos porque hay plazas", recalcó.

Explicó que el problema es el mismo en las unidades médicas, como la de Balcones de Alcalá, donde las condiciones en los alrededores, es evidente que se requiere apoyo gubernamental y privado, ante las necesidades.

"Que se generen las posibilidades para que los doctores quieran trabajar en estos hospitales, no consideramos en Coparmex que no se pueda trabajar con otros doctores, sabemos que la medicina Cubana es muy buena, ellos han descubierto muchos medicamentos, hay los espacios, pero esto no tiene porque venir a cubrir los espacios que sí están para nuestros connacionales", recalcó.

López Hernández señaló que se debe ser congruente de generar mejores empleos, mejores oportunidades y si bien recibir a los Cubanos, siempre y cuando en trabajo en conjunto y no que sea para tapar la falta de plazas, cuando la realidad es que si hay personal para trabajar en los hospitales, pero en condiciones que no son las adecuadas.

Valentina López Hernández, presidente de la Coparmex, señaló que se requiere mejor seguridad para los médicos.