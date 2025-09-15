Arranca tercer diplomado en Universidad Tecnológica

Contando con la Participación de egresados, estudiantes, docentes y personal de empresas aliadas del sector tecnológico con el propósito de fortalecer la formación continua y alinearse al Plan México 2025–2030, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN), bajo la dirección del rector Edgar Garza Hernández, dio inicio al Tercer Diplomado SMT – FUJI – UTTN, en coordinación con FUJI Corporation PAQ México.

Entre las compañías participantes destacan Cequent, Johnson Controls, Sanmina, Hydro, Hospital Santander, Contract Engineer Team, Empaques, Denso Ten, Corning y BCS Automotive, todas con presencia significativa en el sector industrial y tecnológico de la región.

El objetivo de dicho diplomado es reforzar las competencias técnicas de los participantes en materia de tecnologías Surface Mount Technology (SMT), esenciales para la producción de dispositivos electrónicos y semiconductores.

Además, se integra al modelo de formación por microcredenciales, que busca atender la demanda de especialización en sectores estratégicos, en línea con la vocación económica y productiva del Norte de Tamaulipas.