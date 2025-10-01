Certifica empresa líder a estudiantes de UTTN

Para reforzar su formación académica no solo en las aulas, sino también en el campo laboral, 18 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte recibieron una certificación en Lean Manufacturing, otorgada por Visteon, empresa líder global en tecnología automotriz.

Dicho curso fue impartido en la planta de Reynosa, y tiene como objetivo fortalecer la preparación de jóvenes en las carreras de Mecatrónica, Mantenimiento Industrial y Procesos y Operaciones Industriales, acercándolos a las exigencias del sector productivo.

Con este tipo de iniciativas, la UTTN reafirma su compromiso con la formación de talento competitivo, alineado con las políticas educativas que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas a cargo del Dr. Miguel Ángel Valdez García.



