Una triste navidad espera a las familias más pobres

Muchas familias de condición humilde pasaran esta vez una triste navidad, pues precisamente por la insuficiencia de dinero en sus hogares, no alcanzará ni par comprar los tradicionales regalos a sus hijos.

La juguetería, pese a que se anuncien en varios comercios con descuentos importantes en sus precios, ante los ojos de personas que devengan un salario bajo por la faena que realizan, resultan caros e imposibles de comprar.

En Reynosa a estas alturas todavía hay mucha gente humilde a la que no le alcanza con lo que gana más que para ir a tratar de conseguir algo a algún tianguis, con que se divierta sanamente el niño o la niña.

La pobreza en la que viven, no les da para más, pues acudir a una tienda donde venden mercancía nueva propia de la navidad, para muchos de ellos sería perder el tiempo porque no hay dinero suficiente para darse esos lujos.

Habrá algunos que se darán a la tarea de empeñar algo que tengan de valor para conseguir un poco de dinero para comprar lo necesario para una cena modesta de Noche Buena o bien para comprar un regalo sobre todo a los hijos pequeños a precios módicos, pues no hay para más.



