Abren en Villa Florida una plaza comunitaria

Con el propósito de fortalecer las acciones destinadas a reducir el rezago educativo en Reynosa, se formalizó un convenio de colaboración entre el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos y la Secundaria Número 86, ubicada en la Colonia Villa Florida, para la apertura de una Plaza Comunitaria en dicho plantel.

El acuerdo fue signado por el coordinador de Zona del ITEA Reynosa, Sadot Ariel Lara González, mientras que por parte del plantel participaron la profesora, Mayra Edith Castillo Navarro en representación del director Alberto Rodríguez Mendoza y el subdirector TM, Matías Guerrero Mata.

Actualmente el ITEA Reynosa, cuenta con 7 plazas comunitarias en diferentes puntos de la ciudad, espacios que operan como centros de atención educativa donde las personas pueden recibir asesorías, presentar exámenes y avanzar en la regularización o conclusión de sus estudios.

"Los invitamos a que sen acerquen a la plaza comunitaria que más cercana le quede a su domicilio, para que puedan recibir apoyo de parte del persona del ITEA, todos nuestros servicios son gratuitos", dijo el coordinador del ITEA en Reynosa.

Estos servicios se brindan tanto en modalidad presencial como en línea, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación a quienes por condiciones laborales, económicas o personales no pudieron continuar sus estudios.

Con esta suma de esfuerzos se pretende que más habitantes de Reynosa puedan obtener un certificado de primaria o secundaria y mejorar sus oportunidades personales y tener un mejor empleo.



