Una historia de amor, fortaleza y esperanza

El Hospital Materno Infantil de Reynosa atendió recientemente un nuevo caso de nacimiento múltiple, luego de que una mujer de 27 años concluyera de manera satisfactoria un embarazo de trillizos, resultado que fue posible gracias al seguimiento médico continuo durante la gestación.

Se trata de dos niños y una niña, quienes nacieron con un peso superior a los dos kilogramos y permanecen bajo observación médica, aunque con un estado de salud favorable.

El caso resulta relevante debido a que la madre no fue sometida a tratamientos de fertilidad, condición que suele estar asociada a este tipo de embarazos.

De acuerdo con información proporcionada por personal médico del hospital, la paciente comenzó a recibir atención especializada a partir del segundo trimestre del embarazo, cuando contaba con aproximadamente 18 semanas de gestación.

Desde ese momento, se estableció un control prenatal estricto que permitió monitorear el desarrollo de los bebés y prevenir complicaciones.

La ginecóloga Leslye Rosas Aguiñaga explicó que el embarazo evolucionó de manera adecuada y que el nacimiento fue programado conforme a la valoración médica, lo que permitió una atención organizada y oportuna tanto para la madre como para los recién nacidos.

Los especialistas detallaron que cada uno de los bebés se desarrolló de forma independiente, al contar con su propia placenta y bolsa amniótica, característica que apunta a un posible factor hereditario.

Esta información fue respaldada por familiares de la madre, quienes señalaron la existencia de antecedentes de embarazos múltiples en generaciones anteriores, aunque nunca se había presentado un caso de trillizos dentro de la familia.

Durante las horas posteriores al parto, familiares cercanos se mantuvieron en el hospital a la espera de información sobre el estado de salud de los bebés, manifestando sorpresa y emoción al confirmarse que los tres habían nacido en condiciones estables.

UN INESPERADO ACONTECIMIENTO

Para la familia, el nacimiento representó un acontecimiento inesperado que generó tanto preocupación inicial como alivio tras conocer los reportes médicos favorables.

Aunque los recién nacidos presentan una evolución positiva, el personal de salud indicó que la madre continuará bajo observación médica debido al desgaste físico que implica haber cursado un embarazo de 36 semanas con tres productos, situación que requiere cuidados posteriores al parto. No obstante, su estado general de salud se reporta como estable.

El Hospital Materno Infantil destacó la importancia de la atención prenatal temprana y constante, especialmente en embarazos de alto riesgo como los múltiples, ya que permite identificar oportunamente cualquier situación que pudiera comprometer la salud de la madre o de los bebés.