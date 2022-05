Un año después...pero atienden baches

Incluso, se presentaron en su tiempo descomposturas en automotores, pero los afectados no encontraron la forma de reclamarle a alguien por los daños causados o prefirieron no hacer el trámite pensando en que al final de cuentas no lograrían nada.

Ayer martes se enviaron cuadrillas a realizar labores de re bacheo, indicando un trabajador que no habían acudido anteriormente al lugar porque las fugas de aguas negras provenientes de alcantarillas de la calle Costa Rica, en colonia La Cañada, no permitían trabajar.

Los enormes baches que por más de 12 meses estuvieron localizados a la altura de la Módulo 2000, los taparon con carpeta asfáltica, ignorándose cuánto tiempo vaya a durar en buenas condiciones.

Por su parte, representantes de organizaciones de transporte público, como es el caso del GUCH (Grupo Unido de Choferes), insiste en que debe emprenderse un programa emergente de mejora de arterias y rutas pues tramos de casi todas están en pésimo estado.