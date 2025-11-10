Proyecta Tamaulipas ley de turismo religioso y deportivo

Excelentes noticias para grupos religiosos y deportistas de Tamaulipas, y es que gracias a una iniciativa presentada ante el congreso del Estado por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, tanto el turismo religioso como el deportivo podrían ser integrados a la Ley de Turismo de Tamaulipas, fortificando así la economía tanto de los municipios como de las familias que ahí habitan.

Gracias a esta iniciativa, el turismo religioso permitirá dar reconocimiento y proyección a lugares de fe y tradición como la Cruz Monumental en Tula, el Santuario de "El Chorrito" y la Procesión Náutica de la Virgen del Carmen, promoviendo rutas culturales y mejor atención a visitantes.

Asimismo, se fortalecerá el turismo deportivo en Tamaulipas, convirtiéndolo en sede de maratones, triatlones, torneos y competencias, impulsando la actividad hotelera, restaurantera y comercial, además de fomentar salud y comunidad. "Apostamos por un turismo que une, que genera empleo y que pone en alto a Tamaulipas.

Nuestra gente merece oportunidades reales y un desarrollo con identidad y futuro", señalaron los legisladores de Movimiento Ciudadano.



