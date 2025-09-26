Empieza a regresar turismo médico del Valle a la ciudad

El turismo médico procedente de ciudades del Valle de Texas ya está regresando a Reynosa, aseguró un vocero del Departamento de de Turismo.

“Sentimos que se está agilizando un poco más el regreso de quienes visitan esta localidad a través de los puentes internacionales que la unen con varias ciudades de Texas”, señaló dicho departamento..

“Nosotros por nuestra parte estamos brindando capacitación, a médicos y asistentes que prestan sus servicios en clínicas y hospitales así como en consultorios particulares, para que se brinde una mejor atención a los pacientes que acuden ahí a solicitar algún tipo de servicio.

Cabe hacer notar que el adiestramiento se lleva a cabo con el apoyo importante de parte de las autoridades de Turismo Tamaulipas.

El objetivo de ese tipo de acciones es que los profesionales de la medicina estén bien preparados para que cuando vengan los pacientes de lado americano, se sientan con la confianza de ser atendidos por personal debidamente certificado y autorizado para el desempeño de sus funciones.

Los turistas que vienen a contratar algún tipo de servicio médico fueron exhortados a checar que quienes los atiendan estén además de certificados por las autoridades competentes, también cuenten con su licencia médica y sanitaria respectiva para impedir problemas posteriores..



