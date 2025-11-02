Sepulcros en mal estado son un verdadero peligro

Tumbas abandonadas con cubiertas destrozadas, representando un peligro para quienes visitan los panteones en estas fechas de los Fieles Difuntos, pueden verse tanto en panteones municipales como el Sagrado Corazón de Jesús, así como también en algunos particulares en Reynosa.

Para las autoridades de Protección Civil y Bomberos, pasó desapercibida la presencia de sepulcros en mal estado y que por tanto son un causal de accidentes para las familias que visitan los cementerios.

Tan sólo en el Sagrado Corazón de Jesús pudieron observarse por lo menos cinco tumbas consideradas de peligro, pero ninguna de ellas fue delimitada por parte de PCyB, al menos hasta las 13:00 Horas de ayer sábado.

Este es otro sepulcro, en el olvido por parte de familiares de quienes están ahí sepultados y ni PCyB ni responsables del panteón, colocaron señales de alerta.

De acuerdo con datos del personal del mismo camposanto, en ese lugar existen por lo menos unas 20 mil mausoleos donde reposan los restos de un aproximado de 45 mil difuntos.

Por lo menos el 10 o el 15% de ellos se encuentran en total abandono por parte de familiares de quienes ahí permanecen sepultados.

Pero ante el riesgo que representan las condiciones en que se encuentran, autoridades de Protección Civil y Bomberos debieran haber tomado las medidas de prevención que demandan las circunstancias para seguridad de las familias que acuden tanto a ese como a otros cementerios a visitar a sus fieles difuntos.