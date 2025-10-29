Tumbas dañadas, una amenaza para las familias

Grave peligro para las familias que acudirán a panteones municipales con motivo del Día de Muertos, es la que representan las tumbas que están seriamente dañadas y que hasta el momento no han sido aisladas por parte de Protección Civil y Bomberos.

Tan sólo en el cementerio Sagrado Corazón de Jesús, existen varias estructuras que presentan notables grietas y que por tanto pueden ser causales de accidentes los días 1 y 2 de noviembre.

Hasta ayer lunes, los sepulcros que han permanecido abandonados por familiares de los difuntos que ahí yacen por varios años, no habían sido cercados por PCyB ni por encargados del lugar, con cinta o anuncios de peligro, para alertar a quienes visitan el lugar sobre el peligro que constituyen.

Hacen llamado a autoridades

Si los parientes de las personas que están ahí sepultadas, no se preocupan por el olvido en que tienen esas tumbas, por lo menos que sean las autoridades las que se encarguen de aplicar las medidas de prevención, como ocurre en algunos panteones particulares.

Los panteones municipales entre los que se incluyen también el ubicado en la colonia Lampacitos y Pedro José Méndez, también se encuentran en las mismas condiciones, lo que pone riesgo a las familias que visitarán las tumbas de sus seres queridos en los días uno y dos de noviembre, como generalmente lo hacen cada año por esas fechas, para rendirle homenaje y recordar a quienes han dejado el mundo terrenal.



