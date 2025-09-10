La lucha de un héroe: supera cáncer con tratamiento y amor

"Para mí fue casi un golpe a la realidad, porque todos escuchamos la palabra cáncer, pero pues nunca pensamos que lo iba a tener directamente, pero cuando ya que tu hijo lo tenga, ya es una batalla muy difícil, tanto para los papás, los abuelos, los hermanos y los familiares cercanos", dijo Filiberta Martínez Gaona, madre de Derek Leonel Torres Martínez, paciente de cáncer infantil.

En el marco del Mes de Concientización Sobre el Cáncer Infantil, la historia de Derek, un niño de apenas cinco años, se convierte en un testimonio de esperanza y superación para las familias que enfrentan esta enfermedad, pero también un llamado a la prevención.

Filiberta Martínez Gaona, recuerda que todo comenzó en 2020, cuando al cambiarle el pañal notó un pequeño abultamiento en su costado derecho que terminó por convertirse en una larga batalla contra un diagnóstico devastador: hepatoblastoma, un tumor maligno en el hígado y metástasis en los pulmones.