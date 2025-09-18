Descalifica legislador al transporte público local

"Queremos un transporte digno, seguro, incluyente y de calidad así como con tarifas especiales para estudiantes, personas de la tercera edad, discapacitados y mujeres todo ello para el bien de las y los tamaulipecos y también para las y los reynosenses", dijo el legislador.

"Ya estamos trabajando para mejorar en todos los sentidos el rubro del transporte, porque queremos que la ciudadanía tenga en las unidades espacios además de seguros, también cómodos y dignos", añadió.

Pugnó por la mejora en la calidad del servicio que ofrecen las unidades para la transportación de pasajeros tanto en éste municipio así como en el resto de los que hay en la entidad.

"Vamos a trabajar porque se mejoren las cosas para bien de todas las personas que utilizan éste medio para llegar a su trabajo o bien a sus domicilios", sostuvo el diputado local.

PROPUESTA

Propuso una mejora en toda la extensión de la palabra en ese renglón e insistió en que se den tarifas especiales para estudiantes, personas de la tercera edad y discapacitados.

Que la atención a los usuarios, también se mejore lo mismo que el estado físico que presentan microbuses y demás para ofrecer mayor seguridad y confianza a la ciudadanía.

Vamos a empezar a trabajar porque se cuente con un mejor servicio de transporte urbano en Reynosa y también a nivel estatal, concluyó el diputado Zertuche Romero.



