´Regalo´ de Navidad con aumento en transporte

El llamado "regalo" de Navidad para los usuarios del transporte público en Reynosa llegó el 24 de diciembre, pero en forma de un incremento en las tarifas del servicio, medida que tomó por sorpresa a miles de personas que dependen diariamente de los microbuses.

A partir de esa fecha, las unidades que operan en las distintas rutas de la ciudad comenzaron a cobrar 14 pesos como tarifa general, mientras que estudiantes con credencial vigente y adultos mayores afiliados al INAPAM pagan 12 pesos.

¿Cómo afecta el aumento de tarifas a los usuarios?

El aumento, aunque de solo un peso, representa un impacto directo en la economía de quienes utilizan este medio de transporte para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas o de regreso a sus hogares, especialmente en un contexto de inflación y encarecimiento general de productos y servicios.

La inconformidad de los usuarios no se limita únicamente al alza en el pasaje. Una parte considerable de los microbuses que circulan por la ciudad se encuentra en condiciones mecánicas, eléctricas y físicas deplorables, con interiores deteriorados y fallas visibles, lo que contrasta con el cobro de una tarifa más alta.

Condiciones de los microbuses en Reynosa son preocupantes

Jovita García, adulta mayor usuaria frecuente del servicio, señaló que los incrementos al pasaje representan un ingreso adicional para los concesionarios, por lo que consideró necesario que la autoridad competente, en este caso la Delegación local de Transporte Público, exija la modernización de las unidades, muchas de las cuales —afirmó— "ya parecen chatarra".

Reacciones de los usuarios ante el incremento en tarifas

Hasta el momento, las autoridades locales del ramo no han emitido una postura oficial ni han informado si el aumento vendrá acompañado de supervisiones o compromisos para mejorar la calidad del servicio, lo que mantiene la incertidumbre entre los usuarios, quienes, pese a las deficiencias, no cuentan con otra alternativa de movilidad.