Hacen servicio especial de traslado al parque cultural

Con la finalidad de acercar la posibilidad a las personas que no cuenten con un vehículo propio y deseen asistir al festival de la cuenca del seno mexicano que se lleva a cabo en las instalaciones del parque cultural de Reynosa, la ruta de transporte clínica 18 puso a disposición de los interesados un servicio especial de traslado.

Se informó que las unidades se encontrarán estacionadas en la entrada principal del Parque Cultural y realizarán viajes hacia el Gran Hotel y el Centro de la ciudad, facilitando la movilidad de quienes acuden a los eventos artísticos y culturales.