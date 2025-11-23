Paraliza el Municipio centro infantil especial

En un giro que evidencia opacidad en el manejo de proyectos sociales, el Ayuntamiento de Reynosa ha decidido eludir su compromiso de transparencia al negarse a entregar el oficio que garantiza la donación del terreno para el Centro de Atención Múltiple (CAM) a los promotores del proyecto, quienes llevan 18 meses gestionándolo ante la administración municipal.

La supervisora de la Zona Escolar de Educación Especial e Inclusiva, Martha Zapata Bautista, confirmó el hecho, señalando que el documento será enviado directamente a la SEP Tamaulipas, sin respaldar a quienes han impulsado la iniciativa desde su origen.

"Lo que queremos es que no se pierda el recurso, dispuesto para la construcción de la obra, pero realmente necesitamos esa aprobación cuanto antes", declaró la funcionaria, en un claro mensaje de frustración ante las tácticas dilatorias del municipio.

El CAM 14 se encuentra actualmente rebasado en su capacidad señaló la supervisora Martha Zapata Bautista.

FALTA DE CERTEZA JURÍDICA

Zapata Bautista reveló que en un momento se creyó que el Ayuntamiento entregaría el documento a los gestores originales, pero ahora prevalece la incertidumbre sobre el estatus real de la donación y la viabilidad del proyecto.

"Lo que se desea es que haya un documento de por medio que dé certeza y confianza en que la obra se ejecutará, porque realmente hace gran falta, sobre todo para el rumbo de la carretera Reynosa a Monterrey, pues muchos niños provienen de colonias ubicadas por aquel alejado sector", explicó.

URGENCIA EDUCATIVA IGNORADA

La supervisora educativa enfatizó la crítica situación que viven decenas de familias con niños con discapacidad, ante la saturación del CAM 14, actualmente rebasado en su capacidad.

"Hemos dicho hasta el cansancio que en el CAM 14 ya no hay cupo, está rebasado, y por tanto urge un nuevo centro de tal naturaleza, pues muchos niños están esperando que se abra el nuevo para poder ser atendidos ahí", sostuvo Zapata Bautista.

La falta de espacios educativos especializados mantiene en el limbo a menores que requieren atención inmediata, mientras las autoridades municipales priorizan trámites burocráticos sobre las necesidades urgentes de la comunidad.

PUNTOS CRÍTICOS

18 meses de retraso en la entrega de documentación clave

Cambio arbitrario en los procedimientos de entrega de oficios

Falta de transparencia hacia los gestores originales del proyecto

Saturación comprobada en el CAM 14 actual

Desatención a niños con discapacidad de colonias marginadas