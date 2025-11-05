Instalarían oficinas para transacciones vehiculares

A través de una iniciativa que el diputado Marco Gallegos presentó ante el congreso del Estado de Tamaulipas, se plantea la instalación de oficinas de seguridad ciudadana especializadas en transacciones vehiculares, las mismas que tendrán como finalidad proteger a los ciudadanos de estafas y fraudes a la hora de adquirir un vehículo usado; sin embargo, importadores de autos en Reynosa consideran que no sería la solución a esta grave problemática.

"Todo lo que sean filtros en nuestro país, porque es una realidad, se van a volver corrupción; lo único que puedo abundar en este sentido es que primero que nada pare la regularización del decreto de AMLO, donde siguen introduciendo vehículos de forma ilegal en el registro público del Estado; eso es una parte fundamental, que es ahí donde están dañando el patrimonio del ciudadano. Se entrega una regularización ilegal falsa en todo sentido del cumplimiento del decreto. Yo creo que ese sería el primer paso que tendrían que dar", expresó Hugo Jofre Chávez, presidente de la asociación de importadores de autos usados por Tamaulipas.

Consideran de suma importancia el que se tome en cuenta las distintas situaciones que influyen en una transacción de compraventa de un vehículo usado, apoyándose de quienes cuentan con esta información



