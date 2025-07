Piden no hacer trámites con terceras personas

Con el propósito de prevenir fraudes y proteger la información personal de los ciudadanos, la Guardia Estatal Cibernética de Tamaulipas pide a la población realizar trámites exclusivamente a través de los sitios oficiales de gobierno estatal y evitar negociar con terceros a través de redes sociales, donde se han detectado estafas relacionadas con diversos trámites administrativos.

ACTAS, VISAS, LICENCIAS Y MÁS

Javier Gerardo Galindo Hernández, encargado de la Guardia Estatal Cibernética, comentó a El Mañana que en ocasiones, por desconocimiento o falta de tiempo, las personas acuden a intermediarios para obtener actas de nacimiento, licencias, pasaportes o visas, sin saber que existen páginas oficiales donde los costos son significativamente más bajos y el proceso es seguro.

“No es recomendable negociar en redes sociales, de hecho, a veces hemos atendido, por ejemplo, alguna situación de trámite, por ejemplo, el acta de nacimiento y depositen 500 o 600 cuando en la página oficial el acta está en 120; entonces, es importante verificar. A veces, por no querer nosotros hacer el trámite o porque no le entiendo o porque no tengo el conocimiento de cómo hacerlo, acudo a terceras personas, pero el riesgo es alto de caer en un fraude”, dijo.

La Guardia Estatal Cibernética alertó que existen páginas web que aparentan ser portales oficiales de gobierno, utilizando logotipos y colores institucionales, pero que no están autorizadas, generando confusión en los usuarios; en algunos casos, estos sitios, incluso, permiten realizar pagos en línea y el ciudadano pierde su dinero sin obtener el trámite deseado.

“A veces sale más económico hacer el trámite normal en las páginas oficiales de gobierno. Sí puede haber o darse el caso de que haya alguna página clonada de gobierno, pero también nos pueden hablar para verificar los sitios y las páginas; se han atendido en el estado, por ejemplo, con lo del trámite de actas de nacimiento o reportan los mismos ciudadanos, nos invitan a verificar páginas que hacen trámites de visa o pasaporte, también les ayudamos para darles el enlace correcto del sitio oficial ”.

De igual manera, en redes sociales circulan publicaciones de personas que se ofrecen como “gestores” de actas de nacimiento, citas para pasaporte o trámites de visa solicitando pagos por adelantado y dejando a los ciudadanos en estado de vulnerabilidad.

“Hay que tener cuidado, sabiendo que hay sitios oficiales que nos den el precio real, a veces la gente aún se sigue arriesgando a obtener asesoría de terceras personas”, recalcó.

PARA EVITAR FRAUDES EN TRÁMITES EN LÍNEA

La Guardia Estatal Cibernética recomienda a la población:

Verificar que el sitio web cuente con dominio “.gob.mx” y que la conexión sea segura (ícono de candado en la barra de navegación).

Evitar realizar trámites administrativos a través de redes sociales o con intermediarios desconocidos.

Consultar directamente los precios oficiales de los trámites en las páginas gubernamentales.

No compartir datos personales con personas no identificadas ni realizar depósitos sin confirmar la legitimidad del trámite.

En caso de duda, solicitar apoyo a la Guardia Estatal Cibernética para la verificación del sitio o del proceso.