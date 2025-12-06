Desplome del 30% en la regularización de autos

Hasta en un 30% han disminuido los trámites para regularizar vehículos usados de procedencia extranjera hasta el modelo 2019, mediante el programa federal puesto en marcha en 2021.

¿Qué ha causado la disminución en los trámites?

Se desconoce el motivo de la baja en el número de citas, pero sí puede decirse que en lo que va del 2025, se han atendido 700 trámites, dijo Alma Patricia García Pérez, quien presta sus servicios en el módulo de REPUVE (Registro Público Vehicular), oficina situada en edificio donde despacha la Oficina Fiscal del Estado.

Detalles sobre el costo de la regularización de vehículos

También podemos señalar que en 2024 se calcula que unos 5,000 unidades motrices fueron regularizadas a través del mismo sistema que por decreto entró en marcha hace ya cuatro años. El programa continuará adelante y no se tiene indicación de cuándo podría concluir.

Impacto del programa federal en la regularización de vehículos usados

Por lo pronto Alma Patricia García invitó a las personas que aún cuenten con un automotor usado y no regularizado, a que aprovechen las bondades del programa federal. Explicó que el costo que debe pagar por el proceso de regularización son $2,500 al SAT (Sistema de Administración Tributaria) así como cubrir el precio del emplazado, esto último que se paga en la Oficina Fiscal del Estado en donde le entregan las láminas respectivas para su unidad motriz.