Atenderá ITAVU con personal de guardia

La oficina local de ITAVU (Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo) mantendrá abiertas sus puertas hasta el 24 de diciembre con personal de guardia. "La mayoría de los empleados que laboran en esta oficina, ya iniciaron el pasado jueves su período vacacional", dijo Edgar Piña Hernández, titular de la misma dependencia estatal.

En estos días se laborará solamente en horario de 9:00 a 14:00 Horas.

¿Qué trámites se pueden realizar en ITAVU antes de navidad?

Pasado el 24 de diciembre, la oficina se cerrará y se reabrirá a partir del 5 de enero del año entrante. Invitó a quienes tengan trámites que hacer antes de que concluya el año, aprovechen que se seguirá brindando atención, para que acudan en los días ya señalados y el horario especial que se manejará previo a la navidad.

Detalles sobre el cierre y reapertura de ITAVU

En cuanto a si seguirá operando el programa de descuento en intereses moratorios para quienes tengan adeudos por contratación de terrenos, el funcionario indicó que de momento no se tiene el dato, pero ya será una vez iniciado el año, cuando se cuente con la información sobre el tema.

Y pese a que de los 1,130 lotes con saldo vencido, en los últimos meses se acercaron 19 beneficiarios para solicitar el descuento en intereses moratorios, concluyó Piña Hernández.