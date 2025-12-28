Autos ´regularizados´ en riesgo de ser incautados

Al menos 10 decomisos de vehículos de procedencia irregular se han documentado y se registran en distintos puntos del país, incluidos puentes internacionales, carreteras y retenes federales, como consecuencia de trámites deficientes o irregulares realizados bajo el decreto federal, en complicidad con las autoridades del Registro Público Vehicular y los ciudadanos que hacen caso omiso a las advertencias.

Hugo Jofre Chávez, representante de los importadores de autos usados en Reynosa, comentó que los propietarios de unidades que aparentan estar legalizadas se exponen al aseguramiento inmediato de sus vehículos, así como a sanciones administrativas y penales.

Indicó que los decomisos se registran en puentes internacionales, carreteras, retenes y revisiones, donde las autoridades detectan inconsistencias en la documentación presentada.

"Están de una forma informal o mal hecha, vuelven a quedar en el mismo estado de una manera ilegal ¿Por qué? porque hicieron violaciones a la presentación de la de la documentación que requiere el decreto, entonces de alguna manera están ilegales en el país", dijo.

En cuanto a las cifras, en el caso de Tamaulipas, estimó que la cifra de vehículos regularizados han sido más de 420 mil vehículos, según informes de agosto del 2024, siendo el estado el primer lugar nacional en el número de unidades legalizadas a través de este programa federal.

De esa cifra, el 80 por ciento de esos trámites, alrededor de 350 mil no cumplen con la normatividad, aunque en papel aparezcan como regularizados y esta situación coloca a los propietarios en un escenario legal más complejo que antes del trámite.

Jofre Chávez precisó que solo entre el 20 por ciento de los vehículos regularizados habrían cumplido correctamente con la normativa y el resto presenta fallas, principalmente porque no se acreditó que las unidades se encontraban en territorio nacional antes del 19 de octubre de 2021, requisito indispensable para acceder al programa.

"Desgraciadamente, posiblemente muchos no sabían, pero la mayoría sabía que estaba de una manera haciendo mal su trámite, entonces las consecuencias les va a llegar, que bueno que el gobierno, vamos a decir, que los perdone, que lo veo difícil, pero están están ilegales en su vida", expresó.

"El 80% que está mal hecho y lo siguieron haciendo, lo están haciendo todavía, lo están haciendo aquí mismo en el estado, lo están haciendo, independientemente que no hay placas y todo, lo están haciendo, entonces, no seguir con eso, la gente va a comprar sus problemas, porque esto ya lo saben, que si el vehículo no estaba aquí antes de 19 de octubre de 2021, no procede a hacerse la regularización, mejor que esperen otro decreto, que esperen otra oportunidad, y que no se crean a esos que comentan en las redes que la fecha no tiene nada que ver, que no les echen mentira, que no los envuelvan, esos ocupan las redes no más para hacer dinero, para lucrar con la gente", advirtió.

Recomendó a la ciudadanía no realizar procesos fuera de la ley y, en caso de no cumplir con los requisitos del decreto vigente, esperar una posible modificación o un nuevo esquema de regularización por parte del gobierno federal.

Finalmente, reconoció que no existen estadísticas oficiales sobre el número total de decomisos que se han realizado al detectar la falsificación de documentos, ya que participan diversas autoridades en todo el país y muchos casos no se denuncian formalmente.

