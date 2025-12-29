Suspensión temporal en los Módulos del INE

La 07 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Reynosa, informa la suspensión temporal de actividades en los Módulos de Atención Ciudadana con motivo del periodo vacacional de fin de año.

De acuerdo con el aviso oficial, los módulos dejarán de brindar servicio a partir de hoy lunes 29 de diciembre de 2025 y permanecerán cerrados hasta el 03 de enero de 2026.

Detalles sobre la suspensión de actividades del INE

Durante los días mencionados, no se realizarán trámites relacionados con la credencial para votar ni otros servicios administrativos.

La autoridad electoral precisó que las actividades se reanudarán el 05 de enero de 2026, en los horarios habituales establecidos.

Impacto en la atención ciudadana durante el periodo vacacional

Las autoridades del INE 07 exhortaron a la ciudadanía a tomar previsiones y programar con anticipación sus trámites.

El INE recordó que esta suspensión forma parte del calendario institucional e informó que retomará la atención de manera regular una vez concluido el periodo de asueto.