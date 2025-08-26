Hacen largas filas para realizar sus trámites ante el Infonavit

Por varias horas, numerosas personas tienen que esperar su turno para entrar a las oficinas locales de INFONAVIT a realizar trámites diversos, por lo que demandan acelerar la atención para evitar estar expuestos a las inclemencias del tiempo.

En su gran mayoría, permanecen por hasta tres o más horas de pie o sentados en la banqueta, por lo que hacen un llamado a las autoridades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de Tamaulipas para que tomen cartas en el asunto.

Sufrir los embates de la lluvia o el calor, mientras permanecen en la fila, pone en riesgo la salud de quienes por necesidad acuden al lugar para realizar gestiones relacionadas con solicitud de crédito para vivienda, entre otros asuntos más, dijo una mujer que dijo llamarse Susana Rentería y que fue a acompañar a uno de sus familiares para hacer un trámite.

No es justo que la gente tenga que padecer los estragos del cambio climatológico, de pie o sentados en la banqueta, por lo que sería bueno que las autoridades locales del Instituto hicieran algo al respecto para ingresar a la gente a esas oficinas y así evitarles molestias y riesgos para su salud, sobre todo si llevan niños o son adultos mayores, algunos de ellos que hasta problemas de movilidad presentan.

Precisamente el día de ayer fueron vistas varias personas, entre las que había algunas que en sus rostros se reflejaba la preocupación porque llegaran a presentarse precipitaciones pluviales antes de que recibieran el aviso para entrar al local donde opera el INFONAVIT.

Día con día, muchos trabajadores tienen que hacer largas filas antes de ser atendidos aunque algunos deciden retirarse y regresar otro día.



