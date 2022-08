Enviados al último para hacer trámite

Ciudadanos piden a las autoridades federales que incrementen los módulos y el personal para que den agilidad, así como que no los citen a una misma hora.

El ciudadano pagó alrededor de 5 mil 500 pesos para ya tener su auto de forma legal y con sus placas.

"Estamos desde las 9:00, tengo mi cita a las 11, pero no avanzan; tardé desde mayo la cita y me tocó en agosto, me tocó hoy.Hace falta más apoyo, que se coordinen, nos citan al mismo horario. Una señora ya se estaba desmayando", expresó Olivia Perez Rosales, de la colonia La Cañada.