Realiza el ITACE Reynosa proceso de preinscripción

El Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo Plantel Reynosa, realiza el proceso de preinscripción para estudiantes de 2, 4 y 6 semestre.

¿Cuándo inicia el proceso de preinscripción?

El proceso se realiza desde el 12 de enero y permanecerá hasta el 3 de febrero, como parte del calendario oficial para el próximo periodo escolar.

Autoridades educativas informaron que los alumnos deberán acudir directamente al plantel para realizar su trámite en tiempo y forma, con el objetivo de asegurar su lugar y dar continuidad a su formación académica.

Este proceso forma parte de las acciones para garantizar una correcta planeación escolar y atención oportuna a la comunidad estudiantil.

Detalles sobre la adquisición de libros

Asimismo, se informó que la adquisición de libros se realizará del 29 de enero al 3 de febrero, por lo que se exhorta a los estudiantes a considerar estas fechas.

Importancia de la preinscripción para los estudiantes

Se invitó a los estudiantes y padres de familia, a no dejar pasar las fechas correspondientes y realizar la preinscripción.