Lleva INE trámite de credencial a domicilio

Con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad y a la participación ciudadana, el Instituto Nacional Electoral mantiene a disposición de la población un servicio especial para personas que, por su estado de salud o impedimento físico, no pueden acudir de manera presencial a los Módulos de Atención Ciudadana para tramitar o actualizar su credencial para votar.

Graciela Escobar García, vocal ejecutiva del INE 07, comentó que este servicio permite que personal del módulo acuda directamente al domicilio de la persona solicitante, siempre y cuando se presente una solicitud acompañada de un certificado médico que acredite la imposibilidad de traslado.

Esta modalidad está dirigida a ciudadanos que requieren realizar trámites como inscripción al padrón electoral, actualización de datos o reposición de la credencial, y que por razones de salud no pueden desplazarse a las instalaciones del instituto.

"La salud de las personas es prioritaria, este mecanismo busca eliminar barreras y facilitar el acceso a los servicios electorales, especialmente para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad", dijo.

Para solicitar información y orientación sobre el procedimiento, la ciudadanía puede comunicarse a los Módulos de Atención Ciudadana del distrito 07; el módulo ubicado a un costado del Hospital Materno-Infantil, con el teléfono 899 946 78 86 y el localizado en Soriana Ribereña, pone a disposición el número 899 141 60 03, mientras que la Oficina de la 07 Junta Distrital Ejecutiva atiende en el teléfono 899 946 67 45.

El INE reiteró el llamado a familiares, cuidadores y personas cercanas a quienes enfrentan limitaciones físicas, a fin de que los apoyen en la solicitud de este servicio y así garantizar que nadie quede excluido del acceso a su credencial electoral.



